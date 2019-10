Calcio&Social, Fiorentina in piena zona Europa League. Le big però sono inarrivabili

Ormai il calcio è diventata una partita da giocare non solo in campo, ma soprattutto sul web e sui social, dove si cerca di fidelizzare sempre di più i tifosi verso i propri colori. E come sul rettangolo verde, la Juventus domina anche dal punto di vista digitale. Oltre 78 milioni di followers sui principali social media che ne fanno la società italiana più seguita, con il Milan che insegue (si fa per dire) a 38 milioni e l‘Inter a 22. Come riporta affaritaliani.it, le ultime mosse posizionano la Roma al quarto posto, in grande ascesa grazie a strategie innovative (come la campagna di sensibilizzazione sul tema delle persone scomparse) ma ancora lontana dalle grandi del nord. Dietro ai 14 milioni di utenti che seguono i giallorossi ci sono i quasi 8 del Napoli, mentre la Fiorentina si piazza al sesto posto di questa speciale graduatoria: 2 milioni e 100mila seguaci su Facebook, 654mila su Twitter e 579mila su Instagram per un totale di 3,2 milioni di utenti, quasi il doppio della Lazio (1,8).