Caceres: “A Firenze sto bene, ci rimarrò. Vorrei stare vicino alla famiglia ma non posso”

Nel corso di una diretta Instagram in notturna, Martin Caceres ha risposto alle domande degli utenti:

Sono contento di stare a Firenze, la Fiorentina è una grande squadra e penso che starò qua a lungo. Sono rimasto sorpreso. Faccio un grande saluto a tutti i tifosi fiorentini, vi dico che sono vicino a coloro che sono in difficoltà. Non conoscevo Firenze prima di arrivare in Italia: devo dire che è una città bellissima. Vorrei tornare in Uruguay, qui a Firenze sono da solo in questo momento ma purtroppo non posso tornare. Vorrei tornare per stare vicino a mia moglie e ai miei figli, ma purtroppo non si può.