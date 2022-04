Cabral: il nuovo re va a caccia del primo guizzo casalingo

Fin qui Cabral ha sempre segnato in trasferta

Il Corriere dello Sport si concentra su Arthur Cabral, impiegato per un totale di 323’ in Serie A, frutto di sette presenze di cui tre da titolare. A questo minutaggio si aggiungono i 25’ in coppa Italia con la Juventus. Il brasiliano, contro il Venezia, andrà alla ricerca del primo gol in casa dopo averne segnati due in trasferta, contro Sassuolo e Napoli.