Bonaventura, complimenti social per il neopromosso Castori: “Grande mister”

Il centrocampista della Fiorentina si complimenta con Castori

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha voluto congratularsi con il tecnico della Salernitana Castori, suo compaesano, che oggi ha conquistato la promozione in Serie A: "Grande mister Castori. Complimenti per il ritorno in Serie A. Noi di San Severino non molliamo mai".