Bomber Vlahovic suona la carica: “Non molliamo mai”

Il centravanti viola non solo bomber mana che leader della truppa gigliata

Con una bella foto condivisa poco fa su Instagram, il bomber gigliato Dusan Vlahovic suona la carica in casa viola in vista del rush finale di stagione, scrivendo un "Non molliamo mai". Sicuramente i viola dovranno mantenere nelle ultime gare di campionato l'atteggiamento ed il carattere visti contro Verona e Juventus per ottenere quanto prima la salvezza.