Bobby Duncan, spunta un profilo falso… su Tinder. E il viola mette in mezzo gli avvocati

Curiosa vicenda che riguarda Bobby Duncan, attaccante della Fiorentina. L’attaccante inglese, che tra due giorni festeggerà diciannove anni, in queste ore sui social network sta mettendo in guardia i suoi seguaci da un profilo falso apparso su Tinder, nota app d’incontri online. “Non capisco come sia possibile che esista un account verificato che in realtà è falso. Ho chiesto al mio avvocato di contattare Tinder, perché questo account non ha niente a che fare con me“, ha scritto Duncan in una lunga nota diramata su Instagram. In questa stagione Duncan ha segnato 4 reti in 11 presenze con la Primavera viola.