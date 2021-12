Biraghi cuore da capitano: “Un piccolo pensiero per il grande tifo viola”

Il capitano ha concluso anzitempo il 2021 per via dell'espulsione rimediata col Sassuolo, ma ci tiene a fare gli auguri al popolo viola

Cristiano Biraghi non ha potuto concludere in campo il proprio 2021. A causa dell'espulsione rimediata col Sassuolo, infatti, non ha giocato a fianco dei compagni a Verona. Il capitano della Fiorentina ha voluto comunque salutare i tifosi viola, con gli auguri di buon Natale: