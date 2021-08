Benassi che fai? Il viola schianta in piscina Berardi durante il suo compleanno

La gag tra i due grandi amici

Festa grande per Domenico Berardi. L'esterno della Nazionale ieri ha festeggiato 27 anni e al suo compleanno non è sicuramente mancato il grande amico di sempre Marco Benassi. Nelle stories instagram del centrocampista viola si possono vedere alcuni degli scatti e video dei festeggiamenti. In particolare quando, durante la celebrazione con la torta, Benassi si è lanciato sul giocatore del Sassuolo scaraventandolo in acqua. Questa un immagine della gag: