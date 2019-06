Ormai è una vera e propria passione. Pietro Barone sfoggia con orgoglio ogni nuovo dettaglio viola che va ad arricchire le proprie giornate americane, aspettando le mosse del padre e del presidente Commisso nel guidare la sua squadra del cuore. Qualche ora fa, sul suo profilo Twitter, ecco la testimonianza dell’ascolto dell’inno di Narciso Parigi. In effetti, non c’è vero tifoso che non canti l’inno, e il figlio di Joe non vuole proprio essere da meno…