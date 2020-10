Babacar sfotte Vargas: “Il giocatore più brutto della storia”. E Frey lo avvisa: “Occhio…”

Simpatica gag tra ex viola a margine di un post instagram del profilo ufficiale ACF Fiorentina. Si chiedeva di indovinare il protagonista della foto, facilmente identificabile in Juan Manuel Vargas. E Babacar ha scritto: “Il giocatore più brutto della storia della Fiorentina! Non ho detto il nome però” il suo commento scherzoso. A cui ha replicato Seba Frey: “Occhio che se ti legge ti picchia” taggando lo stesso Vargas mentre il senegalese ha ribadito: “Finora non ho detto il nome però” seguito da faccine divertite.