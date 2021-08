Avversari, Mourinho suona la carica: “Adesso comincia il calcio vero”

Lo Special One mette nel mirino i primi impegni ufficiali

Sarà il primo avversario che la Fiorentina affronterà domenica nel suo cammino in campionato. José Mourinho, tecnico della Roma, è pronto per i primi match ufficiali della stagione e ci tiene a farlo sapere ai suoi supporter. Il portoghese affida ad un post su Instagram il suo pensiero: "Primo giorno a casa. Casa è sempre casa ed è stato bello sentire la passione dei fantastici tifosi della Roma. Adesso inizia il vero calcio e noi non vediamo l'ora."