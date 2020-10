Nonostante la sconfitta interna per 3-2 contro la Roma (IL TABELLINO) per il tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani è stata una domenica ricca di emozioni. Sia per aver affrontato il suo passato, sia per aver essersi trovato di fronte un maestro come Alberto De Rossi. Dal 1994, il padre di Daniele ricopre l’incarico di allenatore delle giovanili giallorosse ed è stata un’emozione, come testimoniato dall’ex centrocampista tramite un post di Instagram.