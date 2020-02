Ancora Dragowski: “Mercato e nuovo centro sportivo, si vede che Commisso fa sul serio”

Intervenuto nel Team Talk con i canali social della Fiorentina, Bartolmiej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni in inglese all’account Twitter viola: “La nostra è una squadra… giovane. Abbiamo molti giocatori ma allo stesso tempo con grandi ambizioni. In ogni sessione di allenamento si può notare come ci sia sempre qualcosa che possiamo migliorare e lo stiamo facendo. Dopo ogni singolo allenamento siamo dei giocatori migliori, dobbiamo smeplicemente continuare a lavorare e i risultati si vedranno in partita”.

Su Commisso: “Credo che il nostro presidente abbia portato molte cose positive dagli Stati Uniti, come la sua personalità. E’ davvero un’ottima persona, puoi parlare tranquillamente con lui senza alcun problema, non si nota la differenza nel fatto che lui sia il presidente e tu un suo giocatore e questo tipo di rapporto personale è molto importante per me. Inoltre è una persona che vuole ottenere risultati importanti: lo si vede dal fatto che abbia investito molti soldi per fare il mercato sia per costruire il nuovo centro sportivo. Visto sia dallo spogliatoio che dall’esterno si può dire che il presidente fa davvero sul serio, non scherza. Lavora davvero molto, fa moltissime cose positive per la Fiorentina e per il calcio italiano: se una squadra cresce, ne beneficia l’intero campionato”.