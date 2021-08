Amrabat si congratula con il fratello per il passaggio all’AEK Atene (FOTO)

Nordin, fratello del mediano marocchino viola, anche lui calciatore ed anche lui centrocampista, ha firmato per il club ellenico

In tempo di mercato succede anche questo: Sofyan Amrabat su Instagram si è complimentato col fratello per l'accordo raggiunto con l'AEK Atene, con tanto di foto condivisa sul social mentre firma il contratto con il club ellenico. Centrocampista e nazionale marocchino come il fratello in viola, Nordin torna nel calcio che conta dopo l'esperienza durata un anno in Arabia Saudita (in precedenza aveva vestito le maglie tra le altre di PSV, Galatasaray, Malaga, Watford e Leganes).