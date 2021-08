Amrabat resta alla Fiorentina? Il suo profilo Instagram si tinge di viola (FOTO)

Il marocchino, in ritiro con la sua Nazionale, appena chiusa la sessione di mercato ha pubblicato tre foto nelle storie con Commisso, Barone, Pradè ed alcuni compagni di squadra

Un gesto social che può significare molte cose: appena chiusa la sessione estiva del mercato Sofyan Amrabat ha condiviso come stories su Instagram tre foto (sotto) che rappresentano la sua storia alla Fiorentina: da quella in campo durante una gara con alcuni compagni a quella con Pradè e Barone la sera della sua firma a Milano quando venne acquistato nel gennaio 2020, fino ad un'immagine che lo ritrae con Rocco Commisso, l'uomo che più di tutti lo ha voluto a Firenze, forse anche in queste ultime settimane. Un segnale, quello del mediano marocchino, di riavvicinamento al mondo viola, che al contrario negli ultimi tempi lo aveva visto ai margini, tra problemi fisici ed allenamenti a parte. Vedremo se Vincenzo Italiano riuscirà ad inserirlo nel suo progetto tattico.