Adesso Chiesa va il doppio, Iachini lo ha trasformato: Fede è di nuovo protagonista

Va forte Federico Chiesa: da quando è arrivato Beppe Iachini, il figlio d’arte è sbocciato. Prima con il lavoro per recuperare dall’infortunio, adesso con i gol. A Genova contro la Samp ha realizzato la prima doppietta dell’anno ed ora è a quota sei gol in campionato. Non solo, la sua frequenza sotto porta è raddoppiata e oggi per fare un gol ci mette la metà del tempo medio rispetto al passato. A partire da Udine, Federico andrà a caccia del trentesimo gol con la maglia della Fiorentina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.