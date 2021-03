ACF espande gli orizzonti e sbarca sul social più diffuso in Russia

Ecco il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sui propri canali di informazione:

La Fiorentina è lieta di presentare il suo canale ufficiale su VKontakte, il social network più diffuso in Russia con oltre 97 milioni di utenti attivi mensili. Con questa iniziativa il club viola muove i primi passi per entrare in contatto diretto anche con il grande bacino dei tifosi russi.

L’iniziativa è in linea con la visione della società di diventare un club sempre più internazionale e vicino ai tifosi in tutto il mondo grazie a varie iniziative localizzate. A partire da inizio febbraio, la Fiorentina ha creato e iniziato a riempire di contenuti il suo account ufficiale su VKontakte, comunicando con i tifosi russi nella loro lingua. Il club invita quindi i tifosi appassionati del mondo viola e di calcio in generale a visitare la sua pagina ufficiale su VKontakte e a seguire le varie attività della squadra, gare comprese, utilizzando il famoso social network.

In occasione del lancio della pagina ufficiale su VKontakte, il numero 91 viola Aleksandr Kokorin ha registrato un videomessaggio di benvenuto per i follower dell’account, (che vi riportiamo in basso)

A poche settimane dal lancio dell’account su Sina Weibo, prosegue così la crescita della presenza digitale del mondo viola, che lo scorso ottobre ha anche lanciato la nuova versione del sito ufficiale e la sua prima app della storia.