ACF esalta sui social i suoi centrali: “Passare? Non si può” (FOTO)

Il club viola raffigura Igor e Milenkovic in versione bodyguards

Contro il Venezia c'è stato il decimo clean sheet della stagione per la Fiorentina. E menomale che secondo alcuni il gioco di Vincenzo Italiano era troppo rischioso per la difesa viola. Reti subite a parte, comunque, JulioIgor e Nikola Milenkovic sono una grande coppia e conferiscono a tutto il reparto grande solidità. Il club gigliato, allora, nella mattina di Pasqua si è divertito a condividere sui propri social i suoi due difensori in versione bodyguards, scrivendo "Passare? Non si può". Sotto il post pubblicato sul profilo Instagram di ACF.