Obiettivi viola: Roma, Borja Mayoral in isolamento preventivo

Primo tampone negativo, ma Borja Mayoral resta in isolamento in attesa del molecolare: è entrato in contatto con un positivo al Covid

Redazione VN

Il Covid è tornato a colpire in casa Roma. Come scrive Repubblica, rischia di esserci più di un positivo nel gruppo squadra giallorosso: dopo il primo caso, ora si teme per Borja Mayoral. Lo spagnolo nel mirino della Fiorentina, dopo un primo tampone risultato negativo effettuato di ritorno dalle vacanze a Dubai, è stato messo in isolamento preventivo per essere stato a contatto con un soggetto positivo. Solo oggi, con l’esito del nuovo tampone molecolare, lo spagnolo saprà se potrà far parte o meno della spedizione a San Siro.