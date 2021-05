Nigro racconta il suo Viola Park: “Un’opera d’arte”

Il 42enne Giovanni Nigro racconta la sua storia di imprenditore e il cantiere per il Viola Park

Giovanni Nigro titolare dell'impresa che sta costruendo il Viola Park si racconta al sito toscanaeconomy.itdagli studi di architettura allo sviluppo della sua azienda che adesso impiega 60 persone fino ad arrivare all'appalto per il centro voluto da Rocco Commisso. Vi proponiamo un estratto delle sue parole. "All’inizio uno dei requisiti era un fatturato di almeno 150 milioni di euro e questo ci tagliava fuori dalla gara. Noi siamo entrati nell’affare in un punta di piedi, come subappaltatori" ma poi Joe Barone, ha voluto premiare le imprese locali "Ci è stata così data la possibilità di partecipare: abbiamo presentato un’offerta che fosse la maggior trasparente possibile e…abbiamo vinto". Il Viola Park progettato dall’architetto Marco Casamonti nascerà in un’area di 25 ettari "Tutto con un alto livello architettonico e di design: per me è come un’opera d’arte" dice Nigro, scherzando, ma non troppo . Il cantiere durerà 18 mesi e arriverà a impiegare fino a 300 maestranze con opportunità anche per altre imprese toscane.