Guagni, dalla gioia… Al dolore. Gol e infortunio al polpaccio in Nazionale [VIDEO]

Aveva segnato la rete del 2-0 alla Georgia, Alia Guagni, sfruttando un bel cross e incornando in rete, ma poi ecco l’infortunio: il polpaccio ha chiamato alla resa, la giocatrice ora tornerà con ogni probabilità a Firenze per far valutare l’entità dello stop. Un incidente di percorso pesante per Cincotta, e anche per Milena Bertolini, le cui ragazze hanno comunque superato le avversarie odierne.

QUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA NAZIONALE FEMMINILE