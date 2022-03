Bressan: “Obiettivo Europa alla portata, merito del gioco di Italiano”

Secondo l'ex centrocampista gigliato, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsi un posto nobile della classifica

Tutti i tifosi della Fiorentina lo ricordano per quel magnifico gol in rovesciata segnato al Barcellona in Champions: Mauro Bressan, in riva all'Arno dal 1999 al 2001, è intervenuto in collegamento a Viola su RTV38 per parlare anche e soprattutto delle ambizioni europee della squadra di Vincenzo Italiano: