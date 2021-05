Amauri ricorda: “Prima della Fiorentina era fatta con il Milan”

Amauri ricorda la rete segnata al Milan: "Cassano mi ha massacrato"

L'ex attaccante della Fiorentina Amauri ha parlato a Tuttomercatoweb, dove ha ricordato la storica rete segnata in maglia viola in una vittoria dei gigliati a San Siro: "Cassano mi ha massacrato per quel gol (ride, ndr). E pensare che avrei dovuto giocare al Milan in quella stagione, era tutto fatto e avevo già parlato con Galliani. Non so per quale motivo quella trattativa non si è chiusa. Per non stare 6 mesi senza giocare accetto la chiamata della Fiorentina che era in un momento di difficoltà. È arrivata questa partita, ho segnato e il resto è storia. Finito il campionato sono andato in Brasile e chi ritrovo in aereo? Galliani".