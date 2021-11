Zoff: “Viola in salute, la Juve no. Allo Stadium gara da tripla”

Dino Zoff legge la partita dello Stadium fra Juventus e Fiorentina: l'ex portiere prevede una gara molto combattuta

Ex portiere dei bianconeri ma anche ex allenatore dei viola (oltre che colonna della Nazionale) Dino Zoff ha parlato del prossimo appuntamento di campionato fra Juventus e Fiorentina avendo vissuto entrambe le realtà. Ecco cosa ha raccontato al portale Tuttojuve.com:

"Sarà una partita molto aperta a qualsiasi risultato, la Fiorentina è in salute e sta facendo bene. Complimenti a Italiano, che sta facendo un grande lavoro. I bianconeri sono invece incappati in un periodo di difficoltà e capiremo affrontando i viola se la vittoria di Champions avrà dato la carica giusta oppure no. Chiesa e Bernardeschi? Non penso pagheranno l'emozione nel ritrovare i loro ex compagni, anche perché hanno fatto di tutto per andare alla Juve".