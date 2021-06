L’opinione: Gattuso-Mendes volevano rendere la Fiorentina “made in Portugal”

Attraverso un suo pezzo su il Fatto, Ziliani ha affrontato la vicenda in casa Fiorentina con protagonisti Gattuso e Mendes.

Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto un articolo sul Fatto Quotidiano, nel quale ha parlato approfonditamente del caos Gattuso-Mendes che si è verificato in casa Fiorentina nelle scorse settimane. Ziliani ha riassunto il pezzo in un tweet, asserendo che i due volevano fare con la Fiorentina quello che è stato fatto in Inghilterra con il Wolverhampton, quindi creare una squadra quasi completamente portoghese e tutti sotto l'assistenza del super-procuratore.