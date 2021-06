Zazzaroni: “Vlahovic, niente fretta. Commisso non vuol fare la figura del pirla”

Le opinioni del giornalista sui temi salienti in ambito Fiorentina

"Gattuso porta entusiasmo anche se a Napoli non ha chiuso nel migliore dei modi. Arriva un allenatore per cominciare un percorso di tendenza opposta rispetto agli ultimi. Mercato? Quando mancano i soldi, si va sulle teste, ed ecco la girandola delle panchine. A un certo punto sembrava che Gattuso non volesse proprio venire a Firenze, è stato un periodo di grandi sorprese. Quanto rinforzare la Fiorentina? Il punto è che si parte da una rosa che vale più di quanto ha ottenuto. Certo la difesa adesso va rimpinguata, ma la qualità non manca. Credo che ci siano le condizioni per far bene puntellando i vari settori. Vlahovic? Non si deve avere fretta. Il ragazzo deve ricordarsi che la Fiorentina gli ha dato modo di esprimersi, e allo stesso tempo nessuno deve dimenticarsi che 20 gol li ha fatti anche Simy. La fretta la mettono i procuratori, si parla di un rendimento straordinario ma non prolungato. Il mercato sta cambiando, ci sono meno soldi e bisogna ragionare su almeno due-tre anni ad alti livelli. Donnarumma è giovane, ma non è il primo anno che si fa notare. Non credo che Commisso vorrà fare la figura del pirla, quindi nessun nuovo caso Chiesa. Lirola? Può essere un rinforzo, ma non cambia i connotati di una squadra. Obiettivi? Una crescita costante, ma l'Europa è alla portata. Se ci arriva a un passo il Sassuolo, perché non può farlo la Fiorentina? Non so se in un anno o due, ma ne sono certo. Politano in entrata sarebbe un acquisto utilissimo, ma abbinare calciatori ad allenatori che li hanno avuti in genere non è automatico".