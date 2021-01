Zazzaroni: “Le qualità di Kokorin non si discutono. E’ una scommessa che farei sempre”

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport,è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare delle questioni più calde in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Kokorin con Ribery, per qualità, sarebbe il giocatore migliore della Fiorentina. Se sta bene non lo so, ma sarebbe un acquisto per l’intero campionato. Ma è una di quelle scommesse che io farei sempre (il calciatore intanto annuncia il suo “matrimonio” con la Fiorentina). Fiorentina? E’ una delle migliori squadre dal sesto al decimo posto. Presa individualmente è una buona squadra a cui però manca equilibrio. Felipe Anderson? Non può essere paragonato a Kokorin come acquisto. Stiamo parlando di un esterno o trequartista. La Fiorentina ha più bisogno di gol che di ultimi passaggi. Se dovessi scegliere tra i due, prenderei il russo. Prandelli? Quando prendi squadre in corsa puoi avere difficoltà: la Fiorentina è bipolare, credo che nel girone di ritorno si debba trovare un equilibrio mentale, oltre che tecnico. Ripeto, i giocatori ci sono