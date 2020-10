Zazzaroni: “Fiducia a Iachini? Le cose a metà non funzionano. Ho parlato con Sarri…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno:

Iachini? Un conto è il valore reale che è quello del campo, quello percepito è un’altra storia. Iachini è stata una scelta di Commisso, anche se in società non c’era la stessa opinione. La dirigenza si è adeguata al volere del Presidente. Se in queste condizioni non fai risultato la bilancia non pende dalla tua parte.

Sarri? Ho parlato recentemente con Maurizio, non credo che lui voglia allenare subito. Sono convinto che voglia aspettare ancora. Deve rescindere prima di tutto con la Juve, anche se entrambi vogliano risolvere il loro rapporto. Il tecnico ex Napoli si convince con un gruppo di giocatori pronti a mettersi a disposizione. Fattore che a Torino non ha trovato, con un gruppo di calciatori che hanno vinto tutto. La squadra non è male: adoro Ribery e Callejon è un ottimo giocatore, così come Amrabat. Pezzella, Milenkovic, Biraghi: la squadra c’è. All’interno della società gigliata devono fare un ragionamento e decidere fino a che punto credono in Iachini. Le cose a metà nel calcio non funzionano. C’è un po’ di confusione, ma la squadra può divertirsi. Lo spazio c’è, il campionato è appena iniziato.