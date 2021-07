Zazzaroni: “Italiano come Sarri. L’Italia? L’arbitraggio mi preoccupa”

Ivan Zazzaroni commenta il mercato viola e dà la sua opinione sulla finale di domenica sera

Ivan Zazzaroni, direttore del Correrie dello Sport Stadio, interviene ai microfoni di Radio Bruno. Ecco il suo commento sull'Italia e Berrettini: "Matteo ci ha fatto sognare e adesso perché no, andiamo a prenderci anche al finale. L'Inghilterra ha giocatori bravi, non fenomeni. Loro sono forte sugli esterni ma noi siamo più forti a centrocampo. In condizioni normali direi che saremmo in vantaggio noi, ma la situazione non è normale. Sono molto preoccupato per l'arbitraggio."