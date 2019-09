Zazzaroni: “Commisso pensi al bene della Fiorentina. Montella ha bisogno di vincere”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

L’importante è che Commisso faccia bene per la Fiorentina, in Serie A ci sono 20 idee diversi. Pensi a far crescere la società.

Sarri ha avuto poco tempo di allenare la Juventus, quindi non è ancora la sua squadra. La vedremo più avanti: la Juve gioca bene, ma ha anche fortuna, come successo contro il Napoli.

Non penso sia un confronto impari, specie se la Fiorentina giocherà come contro il Napoli. Il primo della Fiorentina contro il Napoli mi ha impressionato.

Montella? Ha bisogno non tanto di autostima, ma di una vittoria che lo toglierebbe da questa discussione continua, è l’unica medicina.