Zazzaroni: “Commisso è una benedizione per Firenze”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a 30° Minuto, trasmissione di Toscana Tv:

Spadafora? Non conosce lo sport, non l’ha mai praticato e ora fa il ministro per lo Sport, mi sembra perfetto. Si sta arrogando dei compiti che non gli competono, facendo scaturire una battaglia politica. Commisso? Ha portato tanto entusiasmo, si è capito dal primo giorno. I Della Valle si erano disinteressati alla società, era giusto cambiare e Commisso ha già fatto capire di avere le idee chiare. Credo sia una benedizione per Firenze, sta cercando di sfondare tanti muri e sono sicuro che darà grande impulso alla Fiorentina. Nicchi? Sta cercando di modificare il meccanismo elettorale per avere un nuovo mandato, e credo non sia affatto giusto. Sembra proprio che non ci sia voglia di migliorare.