Zaniolo ci mette una pietra sopra: “Fiorentina? Nessun rancore, può capitare”

Nicolò Zaniolo si mette alle spalle la Fiorentina. In passato erano emersi retroscena del giovane talento che aveva preso malissimo la bocciatura subita dal club viola nel 2016. In un’intervista di oggi al Daily Mail, il gioiello della Roma ha detto: “Respinto dalla Fiorentina? Capita a tutti di essere sottostimati, preferisco usare questa parola. Non mi sento respinto e non ho nessun tipo di rancore. Il mio primo club è stato la Virtus Entella e tutto è cambiato, ma ho ancora ricordi meravigliosi. Ricorderò sempre le mie radici e dove sono cresciuto” le parole riportate da calciomercato.com.