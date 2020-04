Yonghong Li attacca Commisso: “La sua offerta per acquistare il Milan fu un insulto, suoi consiglieri ignoranti”

Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di SempreMilan della sua esperienza al Milan. In particolare si è soffermato sulla proposta di Rocco Commisso di rilevare il club, argomento più volte affrontato dal presidente viola (LEGGI QUI).

L’offerta di Commisso per acquistare il Milan è stata un insulto, uno scherzo per noi visto che c’era in ballo un club come il Milan. Forse sarà stato ingannato dai suoi consiglieri che erano arroganti e ignoranti. Non abbiamo voluto perdere tempo con lui perchè c’erano offerte più interessanti e altre cose a cui pensare.