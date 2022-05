Wikipedro: “Vorrei conoscere Torreira. Nulla di più atteso di stasera”

Il tifoso viola diventato famoso sul web affronta con il giusto spirito la partita di stasera

"La partita con la Juve, all'ultima giornata, con noi che ci giochiamo tutto, così tanti ex... Credo non ci sia nulla di più atteso. E questo nonostante ci sia molta delusione dopo quello che è successo a Marassi contro la Sampdoria. Ci eravamo fatti la bocca dopo i risultati positivi che erano arrivati prima. Torreira mi fa impazzire, ho letto la sua biografia e mi piacerebbe molto conoscerlo. Ci vorrebbero più ragazzi di Firenze, non solo Venuti. Oggi non la vedo da casa mia, quindi tanti riti scaramantici vanno alle ortiche. Me la guardo senza troppi fronzoli".