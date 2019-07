Weiss, ApT Val di Fassa: “Siamo delusi, ci aspettiamo un rimborso da 700mila euro. Parleremo con Barone”

L’inatteso dietro-front della Fiorentina targata Commisso, che per partecipare alla ICC negli Stati Uniti ha dovuto rinunciare alla seconda settimana di ritiro a Moena, ha preso di sorpresa tutti. La Val di Fassa e Moena in primis, spiega il Presidente della ApT Andrea Weiss: «Una volta appreso che le date della tourneé americana si sarebbero sovrapposte a quelle del ritiro abbiamo chiamato le persone che conoscevamo all’interno della Fiorentina e abbiamo espresso il nostro sconcerto. Noi abbiamo mantenuto gli impegni che avevamo preso e messo a disposizione tutti i servizi che erano previsti, ora ci auguriamo di trovare una soluzione. Ho avuto modo di parlare con Barone, lui si è reso disponibile a trovare una soluzione compensativa per quel che riguarda la Val di Fassa. C’è rammarico e delusione, è chiaro».

«Vedremo di confrontarci per trovare una soluzione che ci permetta di continuare nella collaborazione anche in futuro. Chiaramente anche Trentino Marketing porta un profilo di delusione anche in virtù di quanto è successo con l’accordo della Roma, quando c’è stata una cancellazione all’ultimo momento. Ci si chiede allora se i ritiri sono ancora un progetto importante per l’incoming turistico del Trentino, ma noi soprattutto dobbiamo trovare il modo di compensare questi mancati arrivi di tifosi nella seconda settimana».

«Sponsorizzazione della Val di Fassa su Violachannel? Onestamente ci aspettiamo qualcosa di più congruo, sotto il profilo economico il mancato arrivo di una media di 700/800 tifosi al giorno porta sicuramente un disagio economico. Sono otto anni che portiamo avanti questa collaborazione, quindi abbiamo un’idea di quali siano i flussi economici. Il valore congruo di un rimborso potrebbe essere sui 700/800mila Euro. Poi c’è anche l’aspetto legato alla comunicazione: al momento qui da noi manca l’attenzione che è invece rivolta alla Fiorentina in America».

«Ho avuto modo di parlare con i ragazzi del marketing della Fiorentina, ma rimango chiaramente dell’avviso che una soluzione bisognerà trovarla con la nuova proprietà, con Barone, che nel colloquio che abbiamo avuto mi ha fatto un’impressione ottima, mi è parso una persona cortese, disponibile e ha riconosciuto che qui abbiamo avuto questo danno e che loro non erano nella correttezza. Adesso mi auguro che troveremo una modo che ci permetta di andare avanti, anche perché noi dovremo rendere conto ai nostri operatori di quanto è successo e dovremo spiegare i motivi che hanno portato la Fiorentina a non rispettare gli impegni presi».