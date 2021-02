Weiss (ApT Val di Fassa): “Le ultime sul prossimo ritiro della Fiorentina, fissato il sopralluogo”

Andrea Weiss, direttore dell’ApT Val di Fassa, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per sciogliere qualche dubbio in merito al prossimo ritiro dei gigliati:

Ci auguriamo davvero di poter ospitare ACF e tutti i tifosi della Fiorentina durante il periodo estivo. Dipenderà molto dalla situazione contagi e dalle direttive regionali-statali. Per noi sarebbe stupendo accogliere ancora una volta una bella tifoseria come quella gigliata e riprendere il progetto del ritiro. Siamo vicini alla Fiorentina e ci auguriamo di trovare condizioni favorevoli. Le cose cambiano velocemente. Con la Fiorentina c’è questa volontà, prepareremo un piano B ed un piano C. A metà marzo avverrà un sopralluogo della società viola. Date più accreditate? Al momento l’ipotesi riguarda le ultime due settimane di luglio.