Walace: “Non siamo in vacanza, giochiamo ogni gara”

Le parole dell'autore del 3-0 dell'Udinese, il brasiliano Walace

Autore del gol dello 0-3 al Franchi, Walace ha commentato la gara sua e dell'Udinese a Dazn: "Mi mancava solo il gol dopo due anni e mezzo, sono felice che la squadra abbia vinto. Non siamo in vacanza, l'abbiamo preparata bene e dobbiamo guardare partita dopo partita e punto dopo punto. Arrabbiati dopo il k.o. con la Salernitana? Quella sconfitta ci ha fatto riflettere, dall'esterno tutti pensavano che fossimo in vacanza ma il mister ci ha detto che dovevamo fare ancora punti".