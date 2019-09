L’ex attaccante Mirko Vucinic, più volete cercato dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche l’avvio dell’esperienza di Alberto Aquilani, suo ex compagno, come allenatore della Fiorentina Under-18: “Non me lo aspettavo! Ma è arrivato là, ho visto un pezzo della partita e penso che le idee e le abbia e che sia stato bravo a trasmetterle ai suoi ragazzi”.