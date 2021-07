Vorrei dirti tante cose

Sottil e la voglia di indossare la maglia numero 7: e se Ricky fosse l'eredità lasciata da Ribery?

La seconda vita di Riccardo Sottil con la maglia della Fiorentina parte dietro l'ombra di Franck Ribery . La maglia numero 7, quella che l'asso francese ha vestito a Firenze, è una pesante eredità che toccherà a qualcun altro, questo è un dato di fatto. Se poi sarà Sottil, la curiosità e l'entusiasmo inizieranno ad andare di pari passo, visto che il giovane esterno viola, di ritorno dalla stagione passata al Cagliari, ha una voglia matta di conquistare un posto nel cuore dei tifosi gigliati. La conferenza stampa di Sottil è stata molto più importante di quanto possa sembrare, il calciatore ha infatti confessato di aver avuto con Ribery un rapporto che non si è limitato solo alle questioni di campo. "Con Franck parlavamo spesso, mi dava tanti consigli", ha affermato Sottil rivelando come il francese abbia scelto di mettere sotto la propria ala Ricky, uno dei calciatori più acclamati dai tifosi della Fiorentina a Moena in questo inizio di preparazione.

Firenze non ha solo voglia di risultati, è tanta anche la necessità di innamorarsi nuovamente nonostante il calcio lasci ormai troppo poco spazio al romanticismo. Sottil può essere uno di quei calciatori in grado di far battere forte i cuori viola, andando magari a guadagnarsi sul campo tutto quello che Ribery non ha potuto ottenere nelle due stagioni in gigliato. L'amore del francese per Firenze resterà nonostante tutto, e chissà che Sottil non sia la grande eredità lasciata alla Fiorentina.