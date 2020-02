Volpecina: “Non mi aspettavo la Fiorentina laggiù, ma Iachini ha già sistemato le cose”

L’ex viola Giuseppe Volpecina ha parlato così a Tuttomercatoweb.com:

Iachini? Beppe è un grande, sono andato a trovarlo quando è venuto con la Fiorentina a Napoli. E’ umile, un gran lavoratore, realista e senza grilli per la testa. Va al sodo e in effetti i punti sono arrivati. E’ stato anche sfortunato, contro il Bologna e con l’Atalanta in campionato. Ora la squadra è in una posizione tranquilla. Beppe ti carica e tira fuori il massimo dai calciatori. Futuro viola? All’inizio non pensavo potesse soffrire in questo campionato ma il calcio è strano e poi se non arrivano i risultati subentrano nervosismo e preoccupazioni. Ora sono state sistemate le cose, c’è una proprietà propositiva e che vuol rinforzare la squadra. Vedo un ottimo futuro.