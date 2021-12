Volpecina: “Finale 1990? La considero vinta. Mio figlio è viola, ora si diverte”

Un'annata paradossale rivissuta dall'ex difensore

"La mia squalifica? Fu una vergogna, anche per il fatto che me la fecero scontare in campionato. Ebbi un diverbio acceso con Schillaci, poi dissi quello che mi sentivo di dire. Poi abbiamo sbagliato qualcosa anche noi sul campo, ma fu davvero un qualcosa i strano. Quella finale ritengo di averla vinta, ai punti siamo stati superiori noi. In campionato soffrivamo specialmente dopo le partite di coppa. Sono stato in città tutte bellissime, come Napoli, Verona, Palermo. Firenze però è meravigliosa, l'unico ricordo negativo lo devo a Lazaroni, con il quale l'anno successivo non mi trovai. Dunga? Perdeva un po' la concentrazione perché come molti di noi si arrabbiava troppo per certe cose, ci tenevamo. Un giocatore straordinario. Mio figlio tifa Fiorentina, perché è nato proprio nel 1990 quando io giocavo in viola. Quest'anno si sta divertendo, finalmente!"