VN – Rasmussen lascia il centro sportivo: niente ritiro a Montecatini. Il motivo

Pochi minuti fa Jacob Rasmussen (nella foto di Violanews, ndr) ha lasciato il centro sportivo della Fiorentina. Il difensore danese, arrivato dall’Empoli nei giorni scorsi dopo aver disputato l’Europeo Under 21 con la sua nazionale, è alle prese con un problema virale transitorio che lo costringe ai box. Dunque, non sarà tra i convocati di Vincenzo Montella per il mini ritiro di Montecatini Terme.