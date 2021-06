FOTO VN – L’intermediario di Pulgar fa visita al CS: incontro con la dirigenza viola

La foto targata Violanews.com

Si è da poco conclusa la visita di Rocco Dozzini (intermediario, che segue Erik Pulgar) al centro sportivo Davide Astori. Dozzini è rimasto all'interno del quartier generale viola per circa un'ora e mezza dove erano presenti Barone, Pradè e anche la new entry viola Burdisso. La visita sarà stata sicuramente un occasione per parlare del futuro del centrocampista cileno in maglia viola, visto che al momento la sua permanenza non è scontata...