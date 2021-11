VN – Kokorin non recupera per la Juve, convocato col Milan?

Niente Juventus per Aleksandr Kokorin. Sasha punta a rientrare totalmente a disposizione per la partita in casa col Milan, dopo la sosta

Niente Juventus per Aleksandr Kokorin. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato, infatti, il calciatore russo non si è allenato neppure oggi coi compagni. Impegnati nella rifinitura della vigilia sul prato dello stadio "Franchi". Difficile, se non impossibile, che possa far parte dei convocati di Italiano per la trasferta torinese. Sasha - secondo quanto appreso da Violanews - punta a rientrare totalmente a disposizione per la partita in casa col Milan, dopo la sosta.