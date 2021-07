VN – Italiano stuzzica ancora Vlahovic: “Stai sveglio, altrimenti…”

Mister Italiano tiene sempre sulla corda Dusan Vlahovic, verso il quale non lesina mai qualche piccola provocazione

Vincenzo Italiano e l'attenzione ai dettagli. Questi giorni di ritiro ci hanno abituato ad un mister gigliato sempre concentrato nel tenere sulla corda i propri calciatori. Con un occhio di riguardo nei confronti di Dusan Vlahovic, verso il quale non lesina mai consigli e piccole provocazioni. Esattamente come avvenuto questa mattina, durante il riscaldamento della seduta. L'ex tecnico dello Spezia ha voluto richiamare all'attenzione Dusan , forse apparsogli ancora svagato: "Stai sveglio... Ci sono i meteoriti, ti pigliano in testa".