VN – Castrovilli lascia l’ospedale e torna a casa: condizioni ok, i tempi di recupero…

Ultime novità su Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola da poco ha lasciato l’ospedale di Careggi da un’uscita secondaria per far ritorno a casa. Condizioni sanitarie buone, tempi di recupero ancora da valutare. Castrovilli era all’ospedale cittadino da sabato, ovvero da quando era uscito per infortunio durante Fiorentina-Genoa “a causa di uno stato di disorientamento a seguito di un traumatismo non rilevato”. IL COMUNICATO VIOLA