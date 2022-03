VN – Calcio tra vecchie glorie e beneficenza al 2° torneo “Giovanni Bertini”

L'evento in ricordo dell'ex difensore viola, scomparso nel 2019

È in corso in questi minuti, presso il campo sportivo La Trave di Firenze, il 2° torneo Giovanni Bertini, manifestazione dedicata all'ex giocatore della Fiorentina. Il triangolare coinvolge la Nazionale Old Italia e le vecchie glorie di Fiorentina e Lazio. Il ricavato sarà devoluto a Viva la Vita onlus, associazione di familiari e malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia che colpì Bertini nel 2016 e che lo condusse fino alla morte nel 2019.