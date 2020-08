Allenamento al “Franchi” per la Fiorentina di Iachini. Il gruppo al completo si è allenato sul prato di casa. Presente anche Franck Ribery, così come Kevin-Prince Boateng, che ha svolto un lavoro personalizzato. Buone notizie per Simone Ghidotti: il portiere classe 2000 è guarito dal coronavirus e quest’oggi era regolarmente in gruppo.