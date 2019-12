Vlahovic: “Voglio segnare solo gol importanti, quelli col Cagliari per me non contano. Montella mi ha sostenuto”

A Radio Bruno l’autore del gol viola Dusan Vlahovic ha parlato in zona mista, raccontando le emozioni di stasera:

E’ un gol molto importante per me e per noi, dobbiamo continuare con questa grinta e vogliamo ripeterci con la Roma. Il mio gol? Questa partita può cambiare la stagione, abbiamo dimostrato che siamo una squadra importante e siamo sulla strada giusta. Abbraccio con Montella? Con il Lecce ho sbagliato tanto e mi ha sostenuto, voglio ridare a lui questo sostegno, possiamo fare grandi cose. Paura? Non ne ho, se hai la testa giusta e la voglia di migliorare seguendo le emozioni. Con carattere e dando il 100% riusciremo a fare grandi cose. Cinque gol in stagione? Diciamo tre, con il Cagliari non sono stati utili. Voglio segnare solo quelli importanti.