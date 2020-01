Come ogni anno la Uefa ha stilato la classica lista dei 50 giovani calciatori da tenere d’occhio, e in mezzo a tantissimi talenti del calcio mondiale, c’è anche un giovane viola. Spiccano su tutti Ansu Fati del Barcellona e Martinelli dell’Arsenal, ma c’è spazio anche per Dusan Vlahovic tra i 50 baby d’oro della Uefa, che consacra nuovamente il giovane serbo classe 2000.